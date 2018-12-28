Расписание ряда автобусов Мострансавто изменится в праздничные дни

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

С 31 декабря по 8 января изменится расписание ряда маршрутов наземного транспорта. 31 декабря автобусы будут ходить по расписанию выходного дня, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП Московской области "Мострансавто".

"График работы автобусов скорректирован для удобства жителей и гостей Московской области, чтобы в новогодние каникулы они могли с комфортом добраться до праздничных площадок и мест народных гуляний", – говорится в сообщении.

Как отмечается, что во всех филиалах Мострансавто организовано оповещение пассажиров об изменениях. Также информацию разместили на автовокзалах, автостанциях, диспетчерских пунктах. В предприятии уточнили, что в период новогодних праздников усилят меры транспортной безопасности.

Пассажиров призвали быть бдительными во время поездок, а также во время ожидания транспорта на остановках. При обнаружении предметов или вещей, оставленных без присмотра, нужно сообщить об этом водителю.

Ранее стало известно, что в период новогодних и рождественских каникул с 28 декабря по 9 января режим работы электричек на Московской железной дороге будет продлен.

Электропоезда всех радиальных направлений будут курсировать по измененному графику. С 28 по 29 декабря электрички будут подаваться по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января актуально расписание субботы, 8 января – по расписанию воскресенья, 9 января – по расписанию среды.

Также изменится график работы Московского центрального кольца (МЦК) будет работать по измененному графику с 29 декабря по 8 января.