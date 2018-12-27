МЦК изменит режим работы с 29 декабря по 8 января

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать по измененному графику с 29 декабря по 8 января.

29 декабря поезда будут ходить по режиму рабочего дня, а с 30 декабря по 8 января "Ласточки" будут курсировать по графику выходного дня – время ожидания поезда с 12:30 до 18:00 составит до пяти минут, в другой период – до 10 минут, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЦК.

Кроме того, МЦК будет работать всю новогоднюю ночь. В рождественскую ночь режим работы продлен на один час – до двух часов ночи.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю и рождественскую ночи пригородные поезда на Московской железной дороге будут работать по измененному графику. Отмечается, что 28 и 29 декабря электропоезда будут курсировать по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января – по расписанию субботы. 8 января поезда будут ходить, согласно воскресному графику, а 9 января – по расписанию среды.