В период праздников режим работы электричек на МЖД продлили

В период новогодних и рождественских каникул, с 28 декабря по 9 января, режим работы электричек на МЖД будет продлен, передает Агентство "Москва".
Сообщается, что электропоезда всех радиальных направлений будут курсировать по измененному графику. С 28 по 29 декабря электрички будут подаваться по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января – актуально расписание субботы, 8 января – по расписанию воскресенья, 9 января – по расписанию среды.
Изменения в графике следования приняты для удобства пассажиров. Чтобы в основные праздничные ночи люди могли добраться из Москвы в область, некоторые ночные электрички отправятся в рейсы позднее обычного. Некоторые экспрессы поменяют дни отправления.
Ранее сообщалось, что МЦК будет работать по измененному графику с 29 декабря по 8 января.
29 декабря поезда будут ходить по режиму рабочего дня, а с 30 декабря по 8 января "Ласточки" будут курсировать по графику выходного дня – время ожидания поезда с 12:30 до 18:00 составит до пяти минут, в другой период – до 10 минут.
Кроме того, МЦК будет работать всю новогоднюю ночь, а рождественскую ночь до двух часов ночи.
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