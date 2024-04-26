Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице завершился 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В нем приняли участие более 250 фильмов из более чем 50 стран, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

За звание лучшей картины боролись 11 работ, в том числе одна отечественная, подчеркнул мэр.



Также, по его словам, на бизнес-площадке фестиваля участники узнали о работе по созданию в столице крупнейшего в стране центра полного цикла производства кино. Кроме того, в рамках мероприятия они обсудили возможности столичной киноинфраструктуры, перспективы съемочного процесса и потенциальное сотрудничество с зарубежными компаниями.



"Москва всегда была центром киноиндустрии. Мы приглашаем кинопроизводителей, готовых создавать яркие образы столицы, предлагаем им удобные условия для работы и поддерживаем грантами", – добавил мэр города.

Московский международный кинофестиваль открылся в столице 19 апреля. Владимир Путин в своем приветствии участникам, организаторам и гостям ММКФ выразил уверенность, что фестиваль будет содействовать укреплению профессиональных, личных контактов, популяризации современных достижений киноискусства.

