19 апреля, 20:08Культура
46-й Московский международный кинофестиваль начался в столице
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открылся в столице, пишет РИА Новости.
Церемония началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". К гостям мероприятия вышла министр культуры России Ольга Любимова и попросила всех подняться со своих мест и вспомнить о трагедии.
Кроме того, Владимир Путин в своем приветствии участникам, организаторам и гостям ММКФ выразил уверенность, что фестиваль будет содействовать укреплению профессиональных, личных контактов, популяризации современных достижений киноискусства.
"Ваш форум по праву считается большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны", – цитирует российского лидера сайт Кремля.
46-й столичный кинофестиваль продлится до 26 апреля, он проходит в киноцентре "Октябрь". Предполагается, что здесь покажут более 200 фильмов.
Более 230 фильмов покажут на Московском кинофестивале в 2024 году