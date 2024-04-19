46-й Московский международный кинофестиваль начался в столице

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открылся в столице, пишет РИА Новости.

Церемония началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". К гостям мероприятия вышла министр культуры России Ольга Любимова и попросила всех подняться со своих мест и вспомнить о трагедии.

Кроме того, Владимир Путин в своем приветствии участникам, организаторам и гостям ММКФ выразил уверенность, что фестиваль будет содействовать укреплению профессиональных, личных контактов, популяризации современных достижений киноискусства.



"Ваш форум по праву считается большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны", – цитирует российского лидера сайт Кремля.

46-й столичный кинофестиваль продлится до 26 апреля, он проходит в киноцентре "Октябрь". Предполагается, что здесь покажут более 200 фильмов.