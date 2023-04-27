Чилийско-аргентинский фильм "Три брата" завоевал главный приз ММКФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Чилийско-аргентинская кинокартина "Три брата" режиссера Франсиско Папарельи завоевала главный приз 45-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

О присуждении ленте Золотого Святого Георгия объявил председатель жюри ММКФ, индийский актер и режиссер Рахуль Равель.

"Это фильм с очень сильной историей, замечательной актерской игрой, визуальным оформлением и всеми элементами, из которых складывается захватывающий и душераздирающий фильм. С учетом вышеперечисленного жюри присуждает приз фильму "Три брата", – сказал он на церемонии закрытия смотра.

Кроме того, приз за вклад в мировой кинематограф из рук президента ММКФ Никиты Михалкова получил народный артист России, режиссер Карен Шахназаров.

45-й Московский международный кинофестиваль стартовал 20 апреля. Фестиваль продлился семь дней. Фильмом-открытием смотра стала картина "Снегирь" Бориса Хлебникова.

Никита Михалков рассказал о программе 45-го ММКФ