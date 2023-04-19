Хронометраж будущего фильма "Убийцы цветочной луны" с Ди Каприо составит почти 3,5 часа

Фото: кадр из фильма "Убийцы цветочной луны"; режиссер - Мартин Скорсезе; производство - Paramount Pictures

Предстоящий фильм американского режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" займет вторую строчку в личном рейтинге по продолжительности. Об этом информирует "Газета.ру".

В общей сложности хронометраж фильма составит 3 часа 26 минут. Это на три минуты меньше, чем у его предпоследней и самой длинной картины – криминальной драмы "Ирландец". Фильм представили на платформе Netflix в 2019 году.

В будущей картине главные роли сыграют Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс и Лили Глэдстоун. За основу сценария была взята научно-популярная книга Дэвида Гранна "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь".

Повествование развернется в 1920-е в Оклахоме. По сюжету кто-то начинает убивать коренных американцев из одного поселения, где было открыто нефтяное месторождение. За расследование этого дела возьмется ФБР.

Премьера кинокартины пройдет на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы 20 мая 2023 года. Скорсезе впервые с 1986 года повезет свой фильм на этот фестиваль.