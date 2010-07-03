Московские электробусы перевезли около 5 млн пассажиров с момента запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около пяти миллионов пассажиров перевезли столичные электробусы с момента начала их работы в сентябре прошлого года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день в столице работает 100 электробусов. Для них установлены 62 зарядные станции, которые продолжают подключать к энергоинфраструктуре города.

По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, электробусы становятся все популярнее у горожан.

"С начала мая они ежедневно перевозят около 50 тысяч человек. Это на 40 тысяч больше, чем в первый месяц работы", – приводятся в сообщении Ликсутова.

Ранее сообщалось, что столичный электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

С сентября прошлого года автобусы на электрической тяге работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря такие автобусы следуют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут № 80), от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ" (маршрут № 76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут № 649).

В январе этого года электробусы запустили на маршруте № 83: они ходят от Уссурийской улицы до станции метро "Преображенская площадь". А в марте они появились на маршруте № 36, который идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.