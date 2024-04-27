ТАСС: взрывы прогремели в нескольких областях Украины

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Серия взрывов прогремела в нескольких областях Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные издания.

По данным СМИ, звуки взрывов были слышны в Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах, прозвучавших в городе.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской области, однако ранее ночью сирены звучали на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Черкасской области Украины был поврежден объект критической инфраструктуры. Глава администрации региона Игорь Табурец отметил, что украинские средства ПВО отработали по скоростной воздушной цели.

До этого украинские СМИ писали о том, что часть Одессы на юге Украины осталась без электричества после серии мощных взрывов.