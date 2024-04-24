24 апреля, 13:20Политика
Мэр Харькова заявил, что город не может сам генерировать электричество
Фото: AP Photo/Yevhen Titov
В ходе уничтожения всех трансформаторных подстанций и теплоэлектростанций Харьков лишился электричества. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ.
"Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению", – подчеркнул Терехов.
Удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове был нанесен 22 апреля. После этого в городе начались перебои с сигналом цифрового телевидения.
В марте Терехов сообщал, что город был полностью обесточен в результате серии взрывов. Он заявлял, что в Харькове серьезные проблемы с водо- и теплоснабжением, не работает электрический транспорт, а также из строя вышли номера всех экстренных служб и светофоры.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования. Он отмечал, что украинские власти ведут активную работу по усилению ПВО в этом городе совместно со своими западными союзниками.
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