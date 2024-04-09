Зеленский заявил, что к Харькову приковано наибольшее внимание командования

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение украинского лидера.

Зеленский добавил, что на сегодняшний день украинские власти ведут активную работу по усилению ПВО в этом городе совместно со своими западными союзниками.

Ранее сообщалось, что киевские власти рассматривают вопрос об организации принудительной эвакуации жителей, из двух районов на севере Харьковской области, граничащей с Россией.

По словам главы военной администрации региона Олега Синегубова, принудительная эвакуация была завершена уже из 18 пунктов на купянском направлении. Кроме того, из 47 населенных пунктов украинские власти продолжают вывозить людей.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что у властей города есть конкретные планы по эвакуации населения. Вместе с тем Терехов добавил, что власти пока не намерены их реализовывать.