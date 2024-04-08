Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Транзитная подстанция "Лосево" поражена в Харькове, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

В городе отмечаются отключения электроэнергии.

"Свет снова погас по всему городу. Остановлено метро", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что киевские власти рассматривают вопрос об организации принудительной эвакуации жителей, из двух районов на севере Харьковской области, граничащей с Россией, – Харьковского и Богодуховского.

Принудительная эвакуация была завершена уже из 18 пунктов на купянском направлении. Кроме того, из 47 населенных пунктов украинские власти продолжают вывозить людей.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что у властей города есть конкретные планы по эвакуации населения. При этом он заявил, что в городе спокойная ситуация и никакой паники у населения нет. По его словам, несмотря на наличие подобных планов, власти не не собираются их реализовывать.