Власти Украины допустили эвакуацию жителей из двух районов Харьковской области

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Киевские власти рассматривают вопрос об организации принудительной эвакуации жителей, из двух районов на севере Харьковской области, граничащей с Россией. Об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос по северу нашей территории – это Харьковский район и непосредственно Богодуховский район, золочевское направление так называемое", – приводит его слова ТАСС.

По словам Синегубова, принудительная эвакуация была завершена уже из 18 пунктов на купянском направлении. Кроме того, из 47 населенных пунктов украинские власти продолжают вывозить людей.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что у властей города есть конкретные планы по эвакуации населения. При этом он заявил, что в городе спокойная ситуация и никакой паники у населения нет. По его словам, несмотря на наличие подобных планов, власти не не собираются их реализовывать.