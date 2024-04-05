ВС РФ нанесли за неделю 39 ударов по военным и энергетическим объектам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС России ответили на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской нефтегазовой отрасли и энергетики. С 31 марта по 5 апреля они нанесли 39 групповых ударов по военным и энергетическим объектам страны. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Удары наносились беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования. В результате российские войска поразили все намеченные объекты энергетической отрасли Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года под контроль российской армии перешло 403 квадратных километра территории в новых регионах. Силами ВС РФ удалось освободить четыре населенных пункта в ДНР – поселок Невельское, а также села Орловка, Тоненькое и Красное.

Между тем глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что без помощи США страна в скором времени приблизится к критическому моменту. Он заявил, что украинской армии не хватает систем ПВО, которые используются для защиты городов.

