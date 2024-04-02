Шойгу рассказал, сколько территорий перешло под контроль РФ с начала года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные взяли под контроль 403 квадратных километров территории в новых регионах с начала 2024 года. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, его слова приводятся в тегеграм-канале ведомства.

По его словам, силами ВС РФ удалось освободить четыре населенных пункта в ДНР – поселок Невельское, а также села Орловка, Тоненькое и Красное. В свою очередь, в Запорожской области под контроль российской армии перешел поселок Мирное.

Шойгу отметил, что после провала контрнаступления украинские солдаты пытаются закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но также терпят неудачу. Глава Минобороны РФ добавил, что российская армия продолжает теснить Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Министр напомнил, что в марте отечественные высокоточное оружие и беспилотники нанесли 190 групповых и два массированных удара по Украине, а также поразили объекты военной и энергетической инфраструктуры.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли с начала 2024 года более 80 тысяч военных и 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин. В частности, на донецком направлении украинская армия лишилась более 370 военнослужащих. Там же ВСУ потеряли один танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей.