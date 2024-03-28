Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Украинские войска лишились еще одного американского танка Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Противник потерял до 95 военнослужащих, 3 танка, в том числе один Abrams производства США", – говорится в сообщении.

Среди потерь также оказались две БМП, девять машин, две американские гаубицы М777 и два орудия Д-30.

С начала 2024 года украинская армия потеряла более 71 тысячи бойцов, а также 11 тысяч единиц различного вооружения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, озвучивший такие данные, заявил, что они превысили совокупный показатель прошлого года втрое.

