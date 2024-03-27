В Польше приостановили все военные учения после смерти пятого солдата

Фото: ТАСС/EPA/TYTUS ZMIJEWSKI

В Польше приостановили военные учения после пятой в этом месяце смерти военнослужащего. Накануне в стране во время тренировки по горной подготовке в Татрах погиб боец войск специального назначения, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В Минобороны Польши уточнили, что в стране будут остановлены учения, которые предполагают использование взрывчатых веществ и боевой техники.

Приказ не затрагивает "действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства", уточнили в оборонном ведомстве. Вместе с тем поручение не распространяется на обучение бойцов ВСУ, добавили в МО.

5 марта в СМИ писали о ЧП на армейском полигоне на северо-западе Польши, где двух солдат переехала гусеничная техника. По данным прессы, это случилось в учебном центре сухопутных войск польских ВС в городе Дравско-Поморске в Западно-Поморском воеводстве.

С конца февраля там проводятся учения Североатлантического альянса. В результате наезда один польский боец погиб, еще один пострадал. Со слов полковника Марека Павляка, данная ситуация не связана с проходящими учениями НАТО.