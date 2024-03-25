Сальдо заявил, что ВСУ на херсонском направлении сменили тактику на террор населения

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Украинские военные сменили тактику на херсонском направлении, сосредоточившись на терроре населения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"(Противник. – Прим. ред.) использует артиллерию, в том числе – кассетные боеприпасы, минометы, но они добивают только недалеко за береговую линию", – цитирует его РИА Новости.

По словам Сальдо, ВСУ запускают в регионе дроны и атакуют гражданские автомобили. Беспилотники направляют на больницы и другие общественные здания, чтобы запугать местных жителей, уверен он.

За первую неделю марта ВСУ потеряли в Херсонской области более 300 беспилотников. Кроме того, Сальдо рассказал, как российские войска успешно ведут контрбатарейную борьбу, устраняют диверсантов и уничтожают пункты управления БПЛА.

