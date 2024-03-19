19 марта, 09:51Политика
Главком ВСУ назвал приоритетом для Украины развитие беспилотных систем
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Развитие беспилотных систем сейчас является приоритетной задачей для ВСУ, считает главком украинской армией Александр Сырский. Его слова приводит RT.
"Развитие применения беспилотных систем – это мой приоритет", – подчеркнул он.
Сырский также обратил внимание, что еще одна приоритетная задача – это обеспечение бойцов новейшим вооружением.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины испытывают трудности из-за нехватки боеприпасов.
До этого российские войска поразили два пункта управления беспилотниками украинской армии у Новокалинова в ДНР и Антоновки в Херсонской области. Ликвидация осуществлялась с использованием сил оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и других.
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