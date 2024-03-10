ВСУ понесли большие потери из-за применения Россией ФАБ-1500 – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Использование российскими военными авиабомб ФАБ-1500 не только оказывает мощное давление на боевой дух украинских солдат, но и приводит к серьезным потерям в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает CNN.

"Если они уже хоть как-то привыкли к ФАБ-500, то вот ФАБ-1500 – это адские бомбы", – уточнил журналист, который проводил опрос среди украинских военнослужащих.

По словам авторов материала, данный вид оружия, который способен оставлять воронку диаметром 15 метров, выпускается с истребителей российской армией с расстояния в 60–70 километров, находясь вне зоны поражения украинских ПВО.

Ранее стало известно, что войска РФ эффективно уничтожают украинские позиции при помощи тяжелых снарядов ФАБ-500. Журналист Юлиан Репке отметил, что после удара такого снаряда на земле остается кратер несколько метров глубиной. В связи с этим от позиции ВСУ зачастую ничего не остается.

Он назвал снаряды ФАБ-500 большим преимуществом российской армии, а также отметил, что залогом успеха ВС РФ стало господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения.



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