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Российские военные эффективно уничтожают позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500 – СМИ
Фото: Министерство обороны РФ
Войска РФ эффективно уничтожают украинские позиции при помощи тяжелых снарядов ФАБ-500. Об этом говорится в репортаже Bild, опубликованном на YouTube-канале издания.
Журналист Юлиан Репке отметил, что после удара такого снаряда на земле остается кратер несколько метров глубиной. В связи с этим от позиции ВСУ зачастую ничего не остается.
Он назвал снаряды ФАБ-500 большим преимуществом российской армии, а также отметил, что залогом успеха ВС РФ стало господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении. После двух попаданий FPV-дронов "Упырь" он загорелся.
До этого СМИ писали о том, что российские войска ликвидировали сотни новейших образцов оружия Североатлантического альянса на Украине, развенчав миф о превосходстве вооружения НАТО.
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