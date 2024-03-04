Фото: Министерство обороны РФ

Войска РФ эффективно уничтожают украинские позиции при помощи тяжелых снарядов ФАБ-500. Об этом говорится в репортаже Bild, опубликованном на YouTube-канале издания.

Журналист Юлиан Репке отметил, что после удара такого снаряда на земле остается кратер несколько метров глубиной. В связи с этим от позиции ВСУ зачастую ничего не остается.

Он назвал снаряды ФАБ-500 большим преимуществом российской армии, а также отметил, что залогом успеха ВС РФ стало господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении. После двух попаданий FPV-дронов "Упырь" он загорелся.

До этого СМИ писали о том, что российские войска ликвидировали сотни новейших образцов оружия Североатлантического альянса на Украине, развенчав миф о превосходстве вооружения НАТО.

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