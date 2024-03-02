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Украинская армия в ближайшее время потеряет возможность сопротивления Вооруженным силам (ВС) РФ. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Украинцы, честно говоря, близки к краху на фронте. В скором времени наступит решающий момент, когда боевая сплоченность полностью исчезнет, а Россия сможет продолжать и дальше продвигаться вперед, не сбавляя темп", – сказал он в эфире Gegenpol.

По мнению Риттера, в течение нескольких недель страны НАТО, поддерживающие Украину, окажутся под еще большим давлением. Он рекомендовал Альянсу "не мечтать о победе".

До этого Риттер заявил, что Запад не верит в успех Киева в зоне СВО. Именно поэтому, по его словам, передача истребителей F-16 постоянно откладывается. Как считает Риттер, Запад не хочет снова потерять военную технику на несколько десятков миллиардов долларов.

