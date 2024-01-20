Экс-разведчик США заявил, что Запад не верит в успех Киева

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Запад откладывает передачу Киеву истребителей F-16, поскольку не верит в успех Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера американской разведки морской пехоты в отставке Скотта Риттера.

"Поставка F-16 на Украину едва ли станет сюрпризом для россиян, вряд ли они не смогут справиться с ними. Как раз наоборот. Уверен, у России уже есть решение для этого. Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос", – отметил он.

Также экс-разведчик подчеркнул, что подобные истребители применяют уже около 40 лет. Как считает Риттер, Запад не хочет снова потерять военную технику на несколько десятков миллиардов долларов.

"Западные страны могут дать один–два истребителя, чтобы украинцы могли поднять их в воздух, сделать фотографии и заявить всем, что у нас есть F-16. Но идея, что стая F-16 поможет украинцам сокрушить российскую армию, просто абсурдна", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Дания решила отложить передачу Украине первых истребителей F-16 на полгода. Изначально планировалось поставить самолеты около Нового года.

В мае 2023 года премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что королевство не сможет передать Киеву истребители F-16, поскольку у него их мало. Тогда их было около 50 штук.

При этом в СМИ сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16. Уточнялось, что подавить западные истребители будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки.

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