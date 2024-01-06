Дания отложила передачу Украине первых истребителей F-16

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Дания решила отложить передачу Украине первых истребителей F-16 на полгода. Об этом сообщает газета Berlingske со ссылкой на Минобороны страны.

"По нынешнему графику передача, как ожидается, будет иметь место во втором квартале 2024 года", – отмечается в сообщении.

Как говорится в публикации, изначально планировалось поставить самолеты около Нового года.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что подготовка пилотов Вооруженных сил Украины и их обучение управлению F-16 могут завершиться в 2024 году. По его словам, обучение может занять от 5 до 8 месяцев.

В мае 2023 года премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что королевство не сможет передать Киеву истребители F-16, поскольку у него их мало. Тогда их было около 50 штук.

При этом в СМИ сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16. Уточнялось, что подавить западные истребители будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки.

Украина объявила набор опытных пилотов для истребителей F-16 – СМИ