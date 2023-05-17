Бельгия не сможет передать Киеву истребители F-16 – СМИ

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Бельгия не сможет передать Киеву истребители F-16, поскольку у нее их мало. При этом страна собирается принять участие в подготовке украинских пилотов, сообщает бельгийское издание De Morgen.

О таких планах заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро во время встречи с Владимиром Зеленским 4 мая.

На вооружении Бельгии на сегодняшний день находится около 50 самолетов F-16. В ближайшее десятилетие их планируется заменить на F-35.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Он также сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев назвал решение британских властей о ракетах Storm Shadow безответственным. Россия должна ответить на подобное жестким и ощутимым для Украины образом, сказал он.

