Бельгия направит Украине 92 миллиона евро из доходов от замороженных активов РФ

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Бельгия заявила, что направит Украине 92 миллиона евро из доходов от российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бельгийского кабмина.

"Правительство Бельгии согласовало в пятницу (12 мая. – Прим. ред.) новый пакет военной и гражданской помощи Украине на 92 миллиона евро, который будет оплачен за счет доходов от замороженных в этой стране российских активов", – указано в заявлении.

Ранее премьер-министр бельгийского государства Александер де Кроо заявлял, что Бельгия использует для помощи Украине около 200 миллионов евро доходов, которые были получены с замороженных активов РФ.

До этого Вашингтон выделил 1,2 миллиарда долларов Киеву в качестве долгосрочной военной помощи.

Как отметили в Пентагоне, пакет военной помощи включает в себя дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, боеприпасы для противодействия дронам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение ВСУ.

Помимо этого, Вашингтон обсуждал возможную передачу российских активов Киеву. Министр финансов США Джанет Йеллен отмечала, что обсуждения проходят совместно с партнерами Штатов.



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