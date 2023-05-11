В Совфеде назвали безответственным решение Британии отправить ВСУ ракеты большой дальности

Фото: телеграм-канал "Косачев Константин"

Решение британских властей о поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет большой дальности Storm Shadow является безответственным. Такое мнение в беседе с RT высказал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.

"Это совершенно безответственное решение британских властей, которое, разумеется, дает в руки украинских авантюристов достаточно мощное оружие, способное наносить ущерб в масштабах очевидно неприемлемых", – заявил политик.

По словам Косачева, Россия должна ответить на подобное жестким и ощутимым для Украины образом. Подобные британским действия будут всегда приводить к новым потерям и ущербу, считает он.

Информацию о поставках Киеву ракет высокой дальности ранее подтвердил глава Минобороны Британии Бен Уоллес. Решение об этом, по его словам, приняли он и премьер-министр страны Риши Сунак.



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