Глава МО Британии заявил о прибытии всех обещанных Лондоном танков Challenger 2 на Украину

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Все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину, заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Трансляция его выступления велась на портале парламента Соединенного Королевства.

"Я знаю, что все наши танки прибыли в страну, многие наши запчасти, многие наши бронемашины. Что касается крупных танков, они все находятся в стране. На них провели обучение и учения как здесь, так и потом на Украине", – рассказал он.

Кроме того, глава оборонного британского ведомства добавил, что ВСУ уже используют военную технику.

Ранее Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

До этого замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи говорил, что Лондон отправил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он отметил, что ВСУ самостоятельно решат, на каких территориях будут использоваться такие снаряды.

По его словам, британское оборонное ведомство не отслеживает места, где задействуется поставленное вооружение.



В Минобороны Великобритании заявили, что направили Украине снаряды для Challenger 2