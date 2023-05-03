Лондон не передаст Киеву вертолеты Apache, но закажет ракеты дальностью до 300 километров

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Британия не планирует передавать Украине вертолеты Apache, но ищет поставщиков дальнобойных ракет для ВСУ. Об этом со ссылкой на ответы представителей Минобороны Великобритании на вопросы членов парламента страны сообщает ТАСС.

"У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолеты Apache", – написала написала замглавы оборонного ведомства Великобритании Аннабель Голди.

Другой замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи уточнил, что ведомство принимает заявки от потенциальных поставщиков, которые поставят Киеву ракеты с дальностью в 100–300 километров наземного, морского или воздушного базирования. Заказ планируется оплатить из Международного фонда помощи Украине.

Предпочтение Лондон отдаст тем ракетам, которые будут иметь массу полезной нагрузки от 20 до 490 килограмм и возможности для противодействия системам ПВО.

Ранее Хиппи заявил, что Лондон отправил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он отметил, что ВСУ самостоятельно решат, на каких территориях будут использоваться такие снаряды.

По его словам, британское оборонное ведомство не отслеживает места, где задействуется поставленное вооружение.



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