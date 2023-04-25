В Лондоне заявили, что не отслеживают применение Киевом снарядов с обедненным ураном

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Лондон отправил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил депутату Кенни Макаскилла.

"Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов", – приводит ТАСС его слова.

Хиппи отметил, что украинская армия самостоятельно решит, на каких территориях будут использоваться такие снаряды. Британское министерство обороны не отслеживает места, где задействуется поставленное вооружение, добавил он. По его словам, все танки и боеприпасы контролируются ВСУ.

Макаскилла поинтересовался, имеет ли британская сторона обязательство производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта. Хиппи в свою очередь ответил, что у Великобритании таких обязательств нет.

О том, что Лондон поставит Киеву новые боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, стало известно 21 марта. Также отмечалось, что украинская сторона получит танки Challenger 2.

Комментируя подобные заявления, Владимир Путин сообщил, что России есть чем ответить на урановые боеприпасы. По его словам, в арсенале вооруженных сил сотни тысяч подобных снарядов, однако пока они не используются.

