ВСУ завершили курс обучения по управлению британскими танками Challenger 2

Фото: AP/TAСС/Kin Cheung Кредит: AP/TASS

Танкисты Вооруженных сил Украины завершили курс обучения по управлению танками Challenger 2, проходивший в Великобритании. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Соединенного Королевства сообщает Guardian.

Обучение военных заняло несколько недель, они уже вернулись на Украину.

Согласно данным газеты, украинские экипажи и танки будут находиться в резерве до предполагаемого контрнаступления ВСУ.

21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву новые боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Также Украина получит от Британии танки Challenger 2.

В издании Military Watch считают, что британские танки Challenger 2 не смогут оказать украинской армии эффективной помощи из-за их многочисленных недостатков. К ним, в частности, отнесли сложность обслуживания бронемашин.

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