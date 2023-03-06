ВСУ не смогут использовать танки Challenger 2 из-за их недостатков – СМИ

Фото: Ben Birchall/Pool via AP

Британские танки Challenger 2 не смогут оказать украинской армии эффективной помощи из-за их многочисленных недостатков. Об этом сообщает Military Watch.

"Недостатки этого танка могут свести его реальную пользу на поле боя к минимуму – особенно если вспомнить, с какой помпой обставлялось решение об его поставке и как его ждут на передовой", – следует из материала.

Одной из проблем модели бронированных машин журналисты назвали нарезное оборудование. Это снижает мощность и точность боеприпасов, а также ограничивает совместимость со снарядами. Подобное может быстро привести танки в негодность.

Кроме того, одно попадание по танку может привести к детонации из-за его простой стальной брони без композитов или динамической защиты, говорится в материале. Также танки указанной модели тяжело обслуживаются.

До этого директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман сообщил, что западные танки не станут панацеей для Украины.

Поставки военной техники не изменят ход боевых действий в стране, считает аналитик. Вооружение, по его словам, имеет смысл только в случае, когда используется в зоне боевых действий впервые.



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