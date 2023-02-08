Британский премьер назвал сроки поставки на Украину танков Challenger 2

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Танки Challenger 2 прибудут на Украину уже в марте текущего года. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели. <...> Украинские экипажи <...> будут использовать танки Challenger 2 <...> в следующем месяце", – цитирует политика ТАСС.

Сунак при этом не исключил, что в будущем Украина потенциально может получить от Соединенного Королевства истребители. Он отметил, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи с Зеленским, а также добавил, что предварительно потребуется подготовить украинских летчиков, процесс тренировки которых начнется с 8 февраля.

Великобритания объявила о планах поставить Украине танки Challenger 2. Всего Киеву будет передано 14 бронемашин. Кроме того, Лондон направит Украине 30 самоходных гаубиц AS90.

Позже появилась информация о том, что Великобритания может поставить Украине свои истребители. По данным Sky News, Сунак попросил министра обороны страны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон может передать Киеву.



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