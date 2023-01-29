Минобороны Британии опасается, что танки Challenger могут попасть к военным РФ – СМИ

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

В оборонных ведомствах Великобритании опасаются, что поставленные Киеву танки Challenger 2 могут попасть в руки российских военных. Об этом со ссылкой на близкий к ведомству источник сообщает газета The Sun.

"Наихудший сценарий заключается в ситуации, когда танк уничтожается, когда линии обороны рушатся, а дружественные силы отступают", – сообщил источник издания.

Военные в Великобритани боятся, что в случае захвата танка, Россия сможет выяснить состав композитной брони машны, который держится в секрете. По словам источника, за всю историю применения танков, в бою был уничтожен только один Challenger 2 в Ираке.

Согласно материалам издания, военное руководство Великобритании разрабатывает план восстановления танков в случае повреждения и обсуждает с украинской стороной процедуру их эвакуации с поля боя. Кроме того, по словам источника, прорабатывается план, согласно которому танки не должны будут использоваться в столкновениях, где возможно спрогнозировать поражение.

Великобритания ранее заявила, что в ближайшее время отправит 14 танков Challenger 2 на Украину. Кроме того, Киеву будут переданы порядка 30 самоходных гаубиц AS90.

Появилось видео с поездами, везущими танки Leopard на Украину

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