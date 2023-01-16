Песков заявил, что британские танки Challenger 2 будут гореть на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение Великобритании поставить на Украину танки Challenger 2. По его словам, они будут гореть, как и все остальное вооружение, переданное Киеву.

"Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты", – передает РИА Новости его слова.

Песков заверил, что поставки Challenger 2 не изменят ситуацию в зоне боевых действий в пользу Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что они только затянут существующий конфликт.

"Впрочем, мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся о судьбах тех людей, которые живут на Украине, об их будущем", – добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ еще раз сделал акцент на том, что российская сторона негативно относится к поставкам вооружений. Однако страны, которые выступают против России, теперь заявляют о поставках более совершенного технологического военного оборудования Киеву.

Эти государства используют Украину для противодействия России, резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что Великобритания в ближайшее время отправит 14 танков Challenger 2 на Украину. Кроме того, в Лондоне заявили об отправке примерно 30 самоходных гаубиц AS90 и призвали союзников ускорить поставки военной техники Киеву.

В свою очередь, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Украина нуждается в еще большей военной помощи. Подобное заявление он сделал после беседы с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Позднее телеканал CNN назвал Украину лабораторией по испытанию западного оружия. Согласно материалам, военные США внимательно наблюдают за ходом конфликта на Украине и изучают, как западные системы ведут себя в ходе интенсивного использования.

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