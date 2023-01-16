Глава МИД Нидерландов заявил, что Украине требуется больше вооружений

Фото: AP/TASS/Vadim Ghirda

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Украина нуждается в еще большей военной помощи. Об этом он написал в своем Twitter.

"Украине нужно больше военной поддержки и больше оружия", – написал он.

Подобное заявление Хукстра сделал после беседы с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Глава МИД Нидерландов отметил, что страна будет продолжать делать все для предоставления Украине военной помощи.

Ранее Хукстра предложил разместить в стране "трибунал по Украине". Он отметил, что деятельность нового трибунала не должна мешать работе Международного уголовного суда, который занимается расследованием якобы совершенных российской стороной военных преступлений на Украине.

До этого в Великобритании заявили о поставке 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных гаубиц AS90 на Украину в ближайшее время. Кроме того, в Лондоне заявили о планах увеличить дипломатическую активность, чтобы побудить союзников направить военную помощь на Украину как можно скорее.

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