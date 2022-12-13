Глава МИД Нидерландов предложил разместить в стране "трибунал по Украине"

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Нидерланды готовы разместить у себя в стране специальный трибунал для расследования действий России на Украине, хаявил Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Об этом сообщают РИА Новости.

"Если есть необходимость в создании трибунала, то его можно открыть в Гааге", – заявил Хукстра.

Министр отметил, что для подобного трибунала необходима широкая международная поддержка и финансирование. Политик также заявил, что деятельность нового трибунала не должна мешать работе Международного уголовного суда, который занимается расследованием якобы совершенных российской стороной военных преступлений на Украине.

Ранее сообщалось, что МИД Франции рассказал о начале работы по созданию "трибунала по Украине".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что созданием этого трибунала Запад хочет покрыть свое беззаконие и прикрыться авторитетом Организации Объединенных Наций.

Новости часа: в Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным

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