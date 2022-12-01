Песков заявил, что попытки создания Западом "трибунала по Украине" будут нелегитимными

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки ряда стран Запада создать трибуналы по расследованию действий России на Украине будут нелегитимными. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться", – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию спецтрибунала для расследования действий РФ на Украине.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что созданием этого трибунала Запад хочет покрыть свое беззаконие и прикрыться авторитетом ООН.

В конце сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке инициативы по созданию трибунала над гражданами России за их действия на Украине.



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