МИД Франции заявил, что начал работу по созданию "трибунала по Украине"

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Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию спецтрибунала для расследования действий РФ на Украине. Об этом заявил представитель французского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

По его словам, Париж поддерживает "расследования", которые якобы проводят киевские органы правосудия и Международный уголовный суд в Гааге для привлечения "виновных" к ответственности.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что созданием этого трибунала Запад хочет покрыть свое беззаконие и прикрыться авторитетом Организации Объединенных Наций.

В конце сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке инициативы по созданию трибунала на гражданами РФ за их действия на Украине. При этом он не упомянул о военных преступления ВСУ.

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