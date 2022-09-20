Боррель поддержал предложение о трибунале над россиянами

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Philipp von Ditfurth
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о поддержке инициативы по созданию трибунала на гражданами РФ за их действия на Украине.
"Мы выступаем за то, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что они сделали. И поскольку Россия и Украина не являются участниками Международного уголовного суда, возможно, было бы хорошей идеей поискать специальную юрисдикцию", – заявил он изданию Politico.
При этом глава евродипломатии не упомянул о военных преступления ВСУ. Кроме того, Боррель не пояснил, кто именно из россиян должен оказаться под трибуналом.
Ранее на межпарламентской конференции Европарламента Боррель назвал Россию "фашистским государством". Позже выяснилось, что политик лишь цитировал другого человека. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное высказывание, заявил, что суждения главы дипломатии Евросоюза о России более не имеют релевантный характер. По его мнению, Боррель, сделав подобное заявление, полностью обнулил себя как дипломата.
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