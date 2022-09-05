Слова Борреля о "фашистской" России объяснили трудностями перевода

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Philipp von Ditfurth
Жозеп Боррель не называл Россию "фашистским государством", такая трактовка его слов вызвана неточностью перевода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Петера Стано, пресс-секретаря главы европейской дипломатии.
"Мы перепроверили это (слова Борреля. – Прим. ред.). Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе", – сказал Стано.
Как пояснил собеседник агентства, во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель привел фразу одного из депутатов, который говорил о победе над "фашистской Россией". Переводчик же передал эти слова так, будто глава дипломатии ЕС говорит их от своего имени.
Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данное высказывание, заявил, что суждения главы дипломатии Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о России более не имеют релевантный характер. По мнению пресс-секретаря президента, Боррель, сделав подобное заявление, полностью обнулил себя как дипломата.
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