Захарова прокомментировала заявление МИД Франции о новых санкциях против РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Франции Катрин Колонны о возможности введения новых санкций в отношении России, отметив, что в арсенале западных стран остались лишь санкции и злоба.

Ранее Колонна заявила, что Евросоюз располагает различными идеями относительно принятия новых антироссийских санкций, в том числе индивидуальных.

"А больше ничего у них и нет. Чуть не забыла: еще есть злоба, много злобы, очень много злобы", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Он также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.

Европейские страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.