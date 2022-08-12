США введут новые санкции против РФ в случае вхождения в ее состав регионов Украины

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Соединенные Штаты не будут признавать вхождение регионов Украины в состав России, такой вариант развития событий повлечет введение Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. Об этом сообщает ТАСС.

"США никогда не признают российской никакую аннексированную территорию. <...> Если Россия продолжит реализацию этих планов, мы быстро и жестко отреагируем дополнительными санкциями", – подчеркнул он.

Представитель Белого дома отметил, что включение украинских территориальных образований в состав РФ осложнит перспективы дипломатического урегулирования конфликта. По его словам, речь в таком случае может идти только об одностороннем захвате и аннексии этих территорий.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. В документе отмечалось, что область планирует стать полноправным субъектом РФ.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также заявил, что местные власти активно готовятся к проведению референдума по вопросу присоединения к региона РФ. Он подчеркнул, что видит будущее региона в составе России.

