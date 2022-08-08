Песков прокомментировал слова Зеленского о возможных референдумах

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обратиться к гражданам своей страны на контролируемых Россией территориях по поводу проведения в них референдумов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Дело в том, что эти планы у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается – к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы – неверный адрес", – приводит его слова РИА Новости.
Представитель Кремля рекомендовал украинскому лидеру узнать у украинцев, почему они не хотят жить в его стране.
Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что присоединение ДНР и ЛНР к России будет рассмотрено Совфедом после проведения соответствующих референдумов.
По ее словам, решение жителей освобожденных территорий Украины по поводу будущего статуса областей будет встречено РФ уважительно.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия уважает право Луганской и Донецкой народных республик самостоятельно решать вопрос о своем будущем.
Жители Херсонской области согласны войти в состав РФ – глава администрации региона
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