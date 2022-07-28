Песков заявил о необходимости освободить Украину от неонацистских настроений

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В Кремле считают, что Украину необходимо освободить от неонацистских настроений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о том, что нужно вновь освобождать русские города на территории Украины.

"Это необходимо. И необходимо принять меры, которые, собственно, и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что жители освобожденных украинских территорий сами решат, какое будущее будет у их регионов. При этом он подчеркнул, что ему ничего не известно о планах по интеграции новых территорий в правовое пространство РФ этой осенью.

"Могу повторить, что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение", – заключил он.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас ранее заявил, что новые территории могут войти в состав РФ осенью этого года.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что присоединение ДНР и ЛНР к России будет рассмотрено Совфедом после проведения соответствующих референдумов.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что референдум о ее вхождении в состав России может пройти в первой половине сентября.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также заявил, что регион намерен войти в состав России в ближайшее время. По его словам, регион планирует стать полноценным субъектом РФ.