В Запорожье допустили проведение референдума о вхождении в РФ в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России может пройти в первой половине сентября. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, сообщает RT.

"Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября", – сказал Рогов.

Он отметил, что в настоящее время идет формирование избирательных комиссий, и напомнил, что недавно решением главы ВГА был сформирован избирком в Энергодаре.

Ранее власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии в регионе. В местной администрации считают, что это станет гарантом безопасности от попыток внешней агрессии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

