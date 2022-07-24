В Запорожье выступили за постоянную дислокацию армии РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии. Как заявил член главного совета администрации региона, это станет гарантом безопасности от попыток внешней агрессии.

"Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе", – сказал он в интервью РИА Новости.

По его мнению, более предметно говорить о разворачивании постоянных воинских частей в регионе можно будет после проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ, который запланирован на начало осени.

На прошлой неделе Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского вывести украинские войска из Запорожской области. Он также попросил местных жителей быть осторожными и отметил, что в скором времени Запорожье будет освобождено.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.