В Запорожской области призвали Зеленского вывести украинские войска из региона

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Член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского вывести украинские войска из региона.

"Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", – сообщил он РИА Новости.

Рогов также призвал жителей быть осторожными и при возможности покинуть город. Он отметил, что в скором времени Запорожье будет освобождено.

Ранее Владимир Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ наступления на регион.

По его словам, административный центр области – Запорожье – находится под контролем военных ВСУ, однако представитель администрации уверен в скором освобождении города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

