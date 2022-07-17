В Запорожской области призвали Зеленского вывести украинские войска из региона

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского вывести украинские войска из региона.
"Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", – сообщил он РИА Новости.
Рогов также призвал жителей быть осторожными и при возможности покинуть город. Он отметил, что в скором времени Запорожье будет освобождено.
Ранее Владимир Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ наступления на регион.
По его словам, административный центр области – Запорожье – находится под контролем военных ВСУ, однако представитель администрации уверен в скором освобождении города.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны опубликовало кадры ударов по украинским позициям в Запорожской области
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