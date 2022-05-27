Власти Запорожской области предложили передать РФ украинские военные базы

Фото: ТАСС/AP Photo

Военные базы ВСУ на приазовской части освобожденных территорий Украины необходимо передать России, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов считает, что местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая военно-морская база "Восток" в Бердянске или военно-воздушная база в Мелитополе.

Ранее Рогов заявил, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. По его мнению, для полноценной адаптации региону понадобятся считанные дни.

В настоящее время в Запорожской области введена бивалютная зона. Рассчитываться можно как в гривнах, так и в рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

