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Политика

04:08

Власти Запорожской области заявили о намерении взять курс на вхождение в состав РФ

политика

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", – сказал он.

По его мнению, для полноценной адаптации региону понадобятся считанные дни. Рогов добавил, что все больше жителей Запорожской области выступают за сближение с Россией.

"На сегодня уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области. Но пока, к сожалению, областной центр – город Запорожье – находится под внешним управлением и контролем режима [Владимира] Зеленского", – сказал он.

Рогов выразил уверенность, что Запорожье будет освобождено. По его словам, украинские националисты понимают, что не удержат столицу региона, поэтому выводят из города свои активы и вывозят семьи.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области сообщил, что в регионе введена бивалютная зона. Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях.

Российский флаг водрузили над исполкомом освобожденной Васильевки в Запорожской области

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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